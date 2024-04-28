Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,322.00
BTC/USDT
63,662.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Mondihome Kayserispor deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Mondihome Kayserispor deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Istanbul

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor karşılaştı.

7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Kayserispor öne geçti. Kayserispor'un Pendikspor ceza yayı içinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Bourabia geçti. Bourabia'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

70. dakikada Pendikspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Diaby'nin yaptığı ortaya altı pas içinde Eze boş pozisyonda kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Pendikspor çok etkili geldi. Diaby yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

90+6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lusamba'nın arka direğe yaptığı ortada Sequeira kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı
Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Benzer haberler

Göztepe, tekrar Süper Lig'de

Göztepe, tekrar Süper Lig'de

Alanyaspor, İstanbulspor'u farklı geçti

Mondihome Kayserispor deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz'i deplasmanda 2-1 yendi

Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz'i deplasmanda 2-1 yendi
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet