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Spor, Futbol

Alanyaspor, İstanbulspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Mert Cantürk  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Alanyaspor, İstanbulspor'u farklı geçti Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor, Alanya Oba Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmadan dönen top Oğuz Aydın'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

8. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla topla buluşan Janvier'in ceza sahasına girerek çektiği şutta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0

28. Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu ceza yayına doğru çıkarttı. Janvier'in bekletmeden çektiği şutta, top savunmada rakip oyuncu Deli'ye de çarparak ağlara gitti: 3-0

39. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışarısına çıkarttığı pasta Efecan Karaca topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun ceza sahası yaptığı ortada, arka dierkte topla buluşan Sambissa’nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlığı güçlükle kurtardı.

55. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Janvier, topu Balkovec'e verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

67. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arka dierkte Ahmed Hassan, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 5-0

70. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 6-0

Alanyaspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı.

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