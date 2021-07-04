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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ikinci yarışta da birinciliği elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, liderliğe yerleşti.

Halil İbrahim Avşar   | 04.07.2021
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi

Ankara

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ikinci yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 6. sıradan başladığı yarışı birinci tamamladı. Garrett Gerloff ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada kaza yapan ve yarışı 20. sırada bitiren Jonathan Rea, puan alamadı. Hafta sonu Donington'da çifte zafer kazanan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon, 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Pilotlar klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 183 puanla zirvede, Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding 117 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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