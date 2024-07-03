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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türk Milli Takımı bize böyle bir sevinci yaşattığı için çok sevinçliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım'ın galibiyetini Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türk Milli Takımı bize böyle bir sevinci yaşattığı için çok sevinçliyiz

Leipzig

Büyükekşi, Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı bize böyle bir sevinci yaşattığı için çok sevinçliyiz, mutluyuz ve gururluyuz. Futbolcularımızla yaptığım konuşmada 'Yeni bir tarih yazmamız lazım, çocuklarınıza anlatacak bir hikayeniz olması lazım' dedim. Allah’a çok şükür ilk adımı attık. Hocamız da 'Büyük zaferlere küçük adımlarla ulaşmak lazım' demişti. Adım adım çeyrek finale yükselmiş olduk. Yönetim kuruluma, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi yürekten destekleyen sahadaki futbolcuların yanında 12. güç olan taraftarlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarları Berlin'de oynanacak çeyrek final maçına beklediklerini de belirten Büyükekşi, "Bizim için gurur verici. 85 milyon şu anda Türkiye’de ayakta. 16 yıl sonra gruplardan çıktık. Hazırlık maçımızda Berlin'de 80 bin kişilik statta yaklaşık 60 bin Türk vardı. İnşallah yine 60 binden fazla Türk olacak. Hedefimiz bu defa o statta çeyrek finalden yarı finale gitmek. Türk milletinin dualarını bekliyoruz." diye konuştu.

Türk milletinin en güzel şeylere layık olduğunu vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu galibiyetin Türk milletine armağan olmasını diliyorum. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Türk milleti bu başarıları özlemişti. İnşallah bu başarılar sürdürülebilir olur. Gençlere yatırım yapıyoruz. 2032’de hedef koyduk, 'Türkiye Avrupa şampiyonu olacak' dedik. Şu anda mücadele eden takımların en genci Türkiye. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Hocamız 18 yaşındaki gençleri sahaya sürüyor. İnşallah bunun sayısı daha da artacak. Türkiye, 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyor. İnşallah bundan sonraki hedef de Dünya Kupası'na katılmak. Hocamıza, oyuncularımıza ilk günden beri güveniyoruz. Çok şükür bizi mahcup etmediler."

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