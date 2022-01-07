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Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'e tenis dünyasından destek geldi.

Yunus Kaymaz   | 07.01.2022
Tenisçilerden Avustralya vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e destek

İstanbul

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan tenisçilerden Avustralyalı Nick Kyrgios, "Gerekli adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Diğer insanlar ve annemin sağlığı için aşımı yaptırdım fakat Novak'ın durumunun ele alınış biçimi kötü, gerçekten kötü. Bu durumu yaşayan, tenisin en büyük şampiyonlarından biri ve o bir insan, daha iyisi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Djokovic'in yaşadıklarının doğru olmadığını belirten ABD'li raket John Isner ise "Maruz kaldığı muamelenin kabul edilebilir bir yanı yok. Kurallara uydu, Avustralya'ya girmesine izin verildi ve şimdi iradesi dışında alıkonuluyor. Bu bir utanç." yorumunu yaptı.

Hırvat sporcu Marin Cilic de yaşananların tenis için iyi bir tablo teşkil etmediğini vurgulayarak durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliğinin (PTPA) açıklamasında ise Djokovic'in durumunun yakından takip edildiği aktarılarak aşı yaptıran tenisçilerin yanı sıra tıbbi muafiyet alan aşısız sporcuların da turnuvalarda yer alma özgürlüğüne sahip olması gerektiği savunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

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