Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Monterrey Açık'a ilk turda veda etti

Zeynep Sönmez, Monterrey Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Çek rakibi Marie Bouzkova'ya 2-1 yenilerek elendi.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Monterrey Açık'a ilk turda veda etti

Ankara

Dünya klasmanının 79'uncu basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Monterrey kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada dünya 53 numarası Bouzkova ile karşılaştı.

Yaklaşık 2,5 saat süren mücadeleyi 6-3, 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya ilk turda veda etti.

