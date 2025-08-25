Dolar
Spor

ABD Açık'ta Novak Djokovic 2. tura çıkarken, Daniil Medvedev veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Novak Djokovic ikinci tura yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
ABD Açık'ta Novak Djokovic 2. tura çıkarken, Daniil Medvedev veda etti

İstanbul

New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Djokovic, ABD'li tenisçi Learner Tien'i 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura çıktı.

Günün diğer önemli maçında dünya 13 numarası Rus Daniil Medvedev, dünya 51 numarası Fransız Benjamin Bonzi'ye 3-6, 5-7, 7-6, 6-0 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Tek kadınlarda dünya 4 numarası ABD'li Jessica Pegula, Mısırlı tenisçi Mayar Sherif'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

