Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Swiatek kazandı
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek kazandı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, karşılaştı.
Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadeleden 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak Cincinnati'deki ilk, Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu elde etti.
İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.