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Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani'ye yenildi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Kosova ekibi Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu.

Göksel Cüneyt İğde   | 06.10.2022
Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani'ye yenildi

Sivas

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor-Ballkani maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada karşılaşmanın ilk atağında Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Dia Saba'nın pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Ulvestad, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada konuk ekip etkili geldi. Korenica'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural soluna yatarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Ballkani eşitliği yakaladı. Defansın hatasıyla topu önünde bulan Thaqi, ceza yayının sağından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Ballkani atağında Krasniqi'nin içeriye çevirdiği topla buluşan Potoku'nun vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanadı etkili kullanan Krasniqi son çizgiye indiği anda ortaladı. Altıpasa doğru hareketlenen Potoko'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan ortasına penaltı noktası yakınında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Korenica'nın ceza yayının gerisinden şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

50. dakikada Robin Yalçın'ın sağ çaprazdan ön direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı defans araya girerek uzaklaştırdı.

52. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayının sağından arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı.

59. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına ilerleyen Sivasspor'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Ulvestad'ın şutunda kaleci sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

61. dakikada ev sahibi ekip baskıyı artırdı. Uğur'un sol kanattan ön direğe ortasında topla buluşan Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Ballkani farkı 2'ye çıkardı. Penaltı noktasının sağında Thaqi ile duvar pası yaptıktan sonra topu önüne alan Korenica, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direkte filelerle buluşturdu: 1-3

75. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Dia Saba'nın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un plasesiyle top ağlarla buluştu: 2-3

88. dakikada Dia Saba'nın ortasıyla arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleci son anda sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Murat Paluli'nin sağ çaprazdan ortasına arka direkte hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-3

90+4. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Berisha'nın sol kanatta çizgiye inip içeriye çevirdiği topu Murat Paluli'nin ters vuruşu sonrasında kaleci çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Krasniqi meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 3-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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