Sevilla, deneyimli futbolcu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.
İstanbul
Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.
Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.
Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.