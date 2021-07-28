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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından basın toplantısı düzenliyor.
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Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi yolunda rakibi St. Johnstone oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.07.2021
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi yolunda rakibi St. Johnstone oldu Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Galatasaray - PSV

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında, PSV ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu (solda), PSV oyuncusu İbrahim Sangare (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 2-1 yenilerek elendi.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek sarı-kırmızılı takım, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

İlk yarı

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera topu kornere çeldi.

59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir’in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne, şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

İlk maçı deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında da sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

Maçtan notlar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı.

Diagne 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı

Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

Şişe fırlatan taraftar tribünden dışarı çıkarıldı

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ taraftan köşe vuruşu kullanmak için topun başına gelen Max, tribünden atılan su şişesinin kafasına isabet etmesiyle yere yığıldı.

Takım arkadaşlarının yanına gelerek müdahale ettiği PSV'li oyuncu bir süre yerde kalırken, Galatasaraylı taraftarlar şişeyi atan seyirciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da tribünlere gelerek taraftarlara sakin olmalarını işaret ederken, polis şişe atan taraftarı tribünden çıkardı.

PSV Eindhoven maçı 10 kişi tamamladı

Hollanda ekibi karşılaşmayı 10 kişiyle bitirdi.

Mücadelenin 63. dakikasında sarı kart gören Boscagli, 74. dakikada Diagne'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Taraftarlar maç sonu moral verdi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine rağmen karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Uzun bir aranın ardından takımlarıyla bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca destekledikleri futbolcuları son düdüğün ardından tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.


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