Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve elendi.
İstanbul
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi.
Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
İlk yarı
1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun kafa ile indirdiği topla Lille ceza sahası önünde buluşan İsmail'in şutunda, kaleci Chevalier meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlak ayağından açıldı, kaleci Chevalier yatarak topu kontrol etti.
73. dakikada orta sahada buluştuğu topla Fenerbahçe ceza alanına ilerleyen David, yayın önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
82. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert şutunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90. dakikada sarı-lacivertliler çok etkili geldi. Tadic'in sağ kanattan ortası savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kontrol eden Djiku, çok sert vurdu kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taçta ön direkte savunmadan seken top altı pas içinde Lille savunmasında Diakite'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
116. dakikada Lille penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Jose Maria Sanchez oyunu durdurdu. 114. dakikada gelişen Lille atağını izleyen Sanchez, David'in şutunda topun Oosterwolde'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltı atışını kullanan David topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
120. dakikada En-Nesyri'nin kafayla pasında Cenk'in topa yine kafayla yaptığı vuruşta üst direkten dönen topu kaleci Chevalier, kontrol etti.
Mücadele 1-1 sona erdi.
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