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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Trabzonspor- Kopenhag maçının ardından, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oyuncu çıkış alanı.
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Şampiyonlar Liginde grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Kopenhag, Rangers ve Dinamo Zagreb grup aşamasına yükseldi.

Fatih Erel   | 25.08.2022
Şampiyonlar Liginde grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu.

Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında, Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Kopenhag adını gruplara yazdırdı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Norveç'in Bodo/Glimt'i normal süresini 2-1 önde bitirdiği uzatmaya giden maçta 4-1 yenerek gruplara kaldı.

Play-off turunun ilk maçında 2-2 berabere kalan PSV (Hollanda) ile Rangers (İskoçya) Hollanda'da karşı karşıya geldi. Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda bulunduğu Rangers, rakibini deplasmanda rakibini 1-0 yenerek gruplara kalmayı başaran takım oldu.

Maça yedek başlayan Rıdvan süre alamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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