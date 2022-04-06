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Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.04.2022
Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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