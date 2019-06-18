Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
94,218.70
Altın
1,345.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

Doğa Kırmızıoğlu,Hüseyin Burak Demirer   | 18.06.2019
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)


UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu kuraları 

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları da çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimi ise yarın yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi

Benzer haberler

'Digiturk'ün talepleri ile ilgili bir kurul kurduk'

'Digiturk'ün talepleri ile ilgili bir kurul kurduk'

Aatıf Chahechouhe'dan Çaykur Rizespor'a veda

Galatasaray'ın iç saha forması satışa sunuldu

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi
'Gelecek sezon çok farklı olacak'

'Gelecek sezon çok farklı olacak'
Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev

Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev