Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,861.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 28.09.2020
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

Roma

Başkentteki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi, hakem Marco Di Bello yönetti.

Karşılamanın 30. dakikasında Roma penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Fransız oyuncu Jordan Veretout, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Hakem Di Bello, 43. dakikada bu kez konuk takım lehine penaltı verdi. Penaltı atışını gole çeviren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının bu skorla sona ereceği zannedilirken, ani gelişen Roma hücumunda Veretout, kendisinin ve takımının ikinci golüne imzasını koyarak ev sahibi takımı yeniden üstün duruma getirdi.

Juventuslu Adrien Rabiot, 62. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın 69. dakikasında gelişen Juventus atağında Danilo'nun sağdan ortaladığı topa iyi yükselen Ronaldo, kafa vuruşuyla maçta bir kez daha skoru dengeledi: 2-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, iki takım da birer puanla yetindi. Juventus 4 puana yükselirken, Roma ilk puanını kazandı.

Juventus'un maç kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, müsabakada görev almadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı

Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı

1800 yıllık Lidya yazıtı Türkiye’ye getirildi

1800 yıllık Lidya yazıtı Türkiye’ye getirildi
İtalya Serie A'da Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası

İtalya Serie A'da Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası
Inter, Vidal'ı transfer etti

Inter, Vidal'ı transfer etti