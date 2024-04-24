Dünyada 2023'te 281,6 milyon insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın hazırladığı Gıda Krizi Raporu'nda (GRFC), 2023'te 281,6 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı bildirildi.
Roma
BM'nin Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ (GNAFC) yıllık raporunu açıkladı.
Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, geçen yıl 59 ülke veya bölgede 281,6 milyon kişinin, akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı ve bu sayının, bir önceki yıl olan 2022'ye göre yaklaşık 24 milyon daha fazla olduğu ifade edildi.
Raporda, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının, 2023'te üst üste 5. yıldır artış gösterdiği ve Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeleri aştığı kaydedildi.
BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan "2030'a kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirme" hedefine ulaşmanın çok uzak olduğu ve buna ulaşmanın zorluğunu teyit ettiği belirtildi.
Raporda, 2023’te akut gıda güvensizliğinde 20 ülke veya bölgede 135 milyon insan için çatışmaların, 21 ülkede 75 milyon insan için ekonomik şokların, 18 ülkede 72 milyon insan için aşırı hava olaylarının ana etken olduğu ifade edildi.
Diğer yandan raporda 17 ülkede gıda güvenliği durumunun iyileştiği ve bu sayede 7,2 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle yüzleşmediği aktarıldı.
Sudan ve Gazze'deki durum "endişe verici" boyutta
Raporda, özellikle 2023'ün çatışma bakımından sıcak noktalar arasında sayılan Gazze Şeridi ve Sudan'da gıda krizlerinin "endişe verici" boyutta arttığı belirtildi.
Söz konusu yerlerde çatışmaların akut gıda güvensizliği ile yetersiz beslenmenin hızla artmasına neden olduğu kaydedildi.
Raporunda, "Sudan'da Nisan 2023'ten, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren şiddetli çatışmaların tırmanması yıkıcı gıda krizlerine yol açtı. Sudan, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre 4. aşamada ve dünyada en fazla insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu yerdi." ifadeleri yer aldı.
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'yla ilgili olarak raporda, "Gazze Şeridi, IPC ve GRFC'deki en şiddetli gıda krizi çeken yer haline geldi. 2,2 milyonluk nüfusunun tamamı, 'kriz' seviyesi olan IPC Aşama 3 veya üzerinde. Aralık 2023 analizi, nüfusun 4'te 1'inden fazlasının 'felaket'le yüzleştiği ve 'kıtlık' seviyesi olan IPC Aşama 5'te olduğunu tespit etti. Mart 2024 itibarıyla Gazze'nin kuzey vilayetlerinde ve Kuzey Gazze'de kıtlık an meselesiydi." değerlendirmesi yapıldı.
Geleceğe yönelik öngörülere de yer verilen raporda, "Temmuz 2024'e kadar nüfusun yarısının (yaklaşık 1,1 milyon kişi) felaket (IPC Aşama 5) düzeyinde akut gıda güvensizliği yaşayacağı ve bu oranın kuzey valiliklerinde yüzde 70'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Çocukların neredeyse 3'te 1'inin akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu tahmin ediliyor." denildi.
Geçen sene Gazze Şeridi ve Sudan dışında sırasıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Nijerya, Afganistan, Etiyopya, Yemen, Suriye, Bangladeş, Pakistan ve Myanmar'ın en fazla insanın yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ülkeler belirtildi.
Raporda, 2024'e dair paylaşılan öngörülerde, çatışmaların özellikle Filistin'de (Gazze Şeridi), Sudan ve Haiti'de akut gıda güvensizliği krizinin ana itici gücü olmaya devam edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.