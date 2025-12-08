Dolar
42.55
Euro
49.66
Altın
4,215.26
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,132.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 2026'da 135 milyon ihtiyaç sahibi için 33 milyar dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl 50 ülkedeki ihtiyaç sahibi 135 milyon kişiye ulaşmak amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısı başlattı.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
BM'den 2026'da 135 milyon ihtiyaç sahibi için 33 milyar dolarlık yardım çağrısı

Cenevre

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2026 küresel acil yardım çağrısıyla ilgili "Yaşam Boyu Yaşam" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda BM ve ortaklarının küresel yardımlar amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısını başlattığı belirtilerek, "Öncelik, hayat kurtarıcı ihtiyaçları bulunan 87 milyon kişiye destek olmak. Hedefimiz, 2026'da 50 ülkede 135 milyona ulaşmak. 2025'te ciddi fon kesintileri ve yardım çalışanlarına yönelik saldırılara rağmen 98 milyon kişiye yardım ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel insani yardım çağrısı kapsamında öncelikle savaşlar, iklim felaketleri, depremler, salgın hastalıklar ve gıda kıtlığının en çok yaşandığı bölgelerdeki kişilere erişileceği kaydedilen raporda, 23 milyar doların acil olarak 87 milyon hayat kurtarmak amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

Raporda BM'nin 2025'teki insani yardım çağrısı için 12 milyar dolarlık fon toplandığına, bunun son 10 yılın en düşüğü olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım görevlilerinin 2024'e kıyasla bu yıl 25 milyon daha az kişiye ulaştığı kaydedilen raporda, "Bunun sonuçları hemen görüldü. Açlık arttı, sağlık sistemleri ağır bir yük altına girdi, eğitim geriledi, mayın temizleme çalışmaları durdu ve aileler darbe üstüne darbe aldı. Barınak yok, nakit yardım yok, koruma hizmeti yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

En geniş bireysel müdahale planı, işgal altındaki Filistin topraklarında olacak

Raporda sivillerin savaş hukukunun tamamen hiçe sayılmasına maruz kaldığı, çoğunluğu yerel personel olmak üzere 320'den fazla yardım görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi.

2026'da en geniş bireysel müdahale planının, şok edici düzeyde şiddet ve yıkım yaşayan işgal altındaki Filistin toprakları için kullanılacağı belirtilen raporda, bu kapsamda 3 milyon kişiye ulaşılması amacıyla 4,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sudan'da 20 milyon kişi için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor

Raporda, "Dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da 20 milyon kişi için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. Bölgesel planların en büyüğü ise 2,8 milyar dolarla Suriye'deki 8,6 milyon kişi için." bilgisi paylaşıldı.

BM'nin üye ülkelerden destek isteyeceğinin vurgulayan raporda, ülkelerin failleri ve onları silahlandıranları hesap vermeye zorlayarak insani yardım görevlileri dahil sivillerin silahlı çatışmalarda korunmasını sağlamak amacıyla nüfuzlarını kullanmaya teşvik edileceği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, küresel yardım çağrısının kolektif enerjiyi öncelikle nereye odaklamaları gerektiğini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Fletcher, "2026 Küresel İnsani Yardım Genel Taslağı, reform, kanıt ve verimlilik temeline dayanıyor. Bu, gücü yerel kuruluşlara aktarıyor, daha fazla parayı doğrudan ihtiyacı olan insanların eline aktarıyoruz. İnsani yardım çalışmalarını idealizm, tevazu ve umutla yeniliyor ve yeniden tasarlıyoruz." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda bir polis vurularak ağır yaralandı
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

Benzer haberler

BM'den 2026'da 135 milyon ihtiyaç sahibi için 33 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM'den 2026'da 135 milyon ihtiyaç sahibi için 33 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM yetkililerinden su ve gıda israfıyla mücadelede işbirliği çağrısı

Beştepe Koleji ev sahipliğinde Model Birleşmiş Milletler konferansı BESTMUN başladı

BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi

BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
2026'da beklenen LNG arz fazlasının fiyatları baskılaması öngörülüyor

2026'da beklenen LNG arz fazlasının fiyatları baskılaması öngörülüyor
BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi

BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet