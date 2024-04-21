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Yaşam

Roma'nın 2 bin 777'nci doğum günü kutlandı

Dünyanın en eski şehirlerinden İtalya'nın başkenti Roma'nın 2 bin 777'nci "doğum günü" geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Barış Seçkin  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Roma'nın 2 bin 777'nci doğum günü kutlandı Fotoğraf: Pablo Esparza/AA

Roma

Roma'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin değerinin tanıtılması ve bilinmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Tarihi Roma Grubu'nun (Gruppo Romano Storico), şehrin 2 bin 777'nci doğum günü için düzenlediği etkinlikle, Roma İmparatorluğu döneminin askerlerinin, lejyonerlerinin, senatörlerinin ve Romalıların kıyafetlerini giyen figüranlar kent merkezinde yürüyüş yaptı.

Tarihi kentin merkezindeki hipodrom alanı Circo Massimo’dan başlayan yürüyüş, bugün Antik Roma şehri içinde yer alan Venedik Meydanı, Fori Imperiale Bulvarı ve antik arena Kolezyum gibi önemli noktalardan geçerek, tekrar Circo Massimo alanında son buldu.

Circo Massimo'da Roma'nın kuruluşu, tarih boyunca gelişimi ve antik dönemde Roma yaşantısının anlatıldığı görsel şovlar yapıldı.

Yürüyüş ve şovlara, Romalılar ve kenti ziyaret eden turistlerin büyük ilgi gösterdiği, sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Efsaneye göre, Romalı asker, tarihçi ve yazar Varrone, arkadaşı Lucio Taruzio'nun astrolojik hesaplamalarına dayanarak Romulus'un milattan önce 21 Nisan 753'te kenti kurduğunu belirtiyor.

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