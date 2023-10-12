Dolar
27.75
Euro
29.36
Altın
1,872.15
ETH/USDT
1,542.40
BTC/USDT
26,687.00
BIST 100
8,123.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Erel  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. ​​​​

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Benzer haberler

Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi

UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı
Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek

Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet