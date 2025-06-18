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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

Fatih Erel  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti

İstanbul

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile tur mücadelesi verecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.


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