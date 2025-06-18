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Spor

Devlet protokolü "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet edildi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolüne davette bulunmak üzere başkentte ziyaretler gerçekleştirdi.

Salih Baran  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Devlet protokolü "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet edildi

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve Belediye Başkanı Akın'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü eşlik etti.

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Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile gerçekleştirilen ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan güreşlere davet edildi.

Heyet, 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, ata sporunun yaşatılmasındaki önemine dikkati çekerek, devlet ricaline davetlerini sundu.

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