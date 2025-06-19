Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
Ankara
ABD'nin Miami kentindeki Hord Rock Stadı'nda oynanan H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı.
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Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken, Al Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.
İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maçın ikinci yarısında görev aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.