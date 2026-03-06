Dolar
UEFA'dan Real Madrid'e "taraftarlarının ırkçı davranışları" nedeniyle para cezası

UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin avro para cezası verdi.

Emre Aşıkçı  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
UEFA'dan Real Madrid'e "taraftarlarının ırkçı davranışları" nedeniyle para cezası

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.

