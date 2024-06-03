Dolar
32.24
Euro
34.94
Altın
2,325.65
ETH/USDT
3,781.90
BTC/USDT
67,849.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

Fatih Erel  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı

İstanbul

"Devler Ligi" finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, 15'inci kez kazandığı kupayı, başkent Madrid'de taraftarlarıyla buluşturdu.

Üstü açık otobüsle şehir turu atan Real Madrid'in teknik heyet ve futbolcularına, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Eflatun-beyazlılar, şampiyonluğun sevincini Madrid sokaklarında taraftarlarıyla kutladı.

Kutlamada taraftarlara seslenen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım." diyerek, mikrofonu milli futbolcu Arda Güler'e uzattı.

Taraftarları heyecanlı bir şekilde selamlayan Arda Güler de "Biz bir aileyiz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine ilişkin açıklama
New York'taki Filistin'e destek gösterileri sırasında AA foto muhabirine polisten sert müdahale
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze protestosu
İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı

Almanya Milli Futbol Takımı'na ilişkin anket tepki çekti

Çocukların ilham kaynağı: Maskot Albert

Almanya'da taraftarlar, "Futbol Aşkı"yla coşacak

Almanya'da taraftarlar, "Futbol Aşkı"yla coşacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid şampiyon oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid şampiyon oldu
Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara'da kutladı

Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara'da kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet