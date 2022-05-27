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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema'ya güveniyor

Şampiyonlar Ligi'nde eflatun-beyazlı formayla 15 kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Benzema, finalde Liverpool karşısında takımının en önemli kozu olacak.

Mutlu Demirtaştan   | 27.05.2022
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema'ya güveniyor

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İngiltere ekibi Liverpool ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema'nın yüksek performansına güveniyor.

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Real Madrid, D Grubu'nda İtalya'nın Inter, Moldova'nın Sheriff ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 15 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finalde İngiltere'den Chelsea, yarı finalde ise yine İngiltere'den Manchester City'yi eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanya ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Sheriff, son 16 turu ilk maçında PSG, çeyrek final rövanşında Chelsea ve yarı final ilk karşılaşmasında Manchester City oldu.

Benzema takımını sırtlıyor

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuç
D GrubuInter-Real Madrid0-1
D GrubuReal Madrid-Sheriff1-2
D GrubuShakhtar Donetsk-Real Madrid0-5
D GrubuReal Madrid-Shakhtar Donetsk2-1
D GrubuSheriff-Real Madrid0-3
D GrubuReal Madrid-Inter2-0
Son 16PSG-Real Madrid1-0
Son 16Real Madrid-PSG3-1
Çeyrek finalChelsea-Real Madrid1-3
Çeyrek finalReal Madrid-Chelsea2-3
Yarı finalManchester City-Real Madrid4-3
Yarı finalReal Madrid-Manchester City3-1

Kadrosu

Bu sezon Real Madrid'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci

NoAdıOG
1Thibaut Courtois120
13Andriy Lunin--

Defans

NoAdıOG
2Dani Carvajal100
3Eder Militao110
4David Alaba111
5Jesus Vallejo20
6Nacho90
12Marcelo30
23Ferland Mendy90

Orta saha

NoAdıOG
8Toni Kroos112
10Luka Modric120
14Casemiro100
15Federico Valverde100
17Lucas Vazquez80
19Dani Ceballos40
22Isco--
25Eduardo Camavinga90
27Antonio Blanco10

Forvet

NoAdıOG
7Eden Hazard30
9Karim Benzema1115
11Marco Asensio81
16Luka Jovic30
18Gareth Bale20
20Vinicius Junior123
21Rodrygo105
24Mariano Diaz10

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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