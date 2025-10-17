Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Yarın:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)
19 Ekim Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)
20 Ekim Pazartesi:
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Ankara Demirspor (Bolluca)
19 Ekim Pazar:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Aliağa Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Muşspor-Yeni Malatyaspor (Muş Şehir)
14.30 Adanaspor-Mardin 1969 Spor (Yeni Adana)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Güzide Gebzespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Bursaspor (Dağılgan)
19.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Isparta Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)
19.00 Menemen FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Merkür Jet Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)
19 Ekim Pazar:
13.00 GMG Kastamonuspor-Adana 01 FK (Gazi)
14.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Muğlaspor-Anagold 24Erzincanspor (Denizli Atatürk)
16.00 Karaman FK-MKE Ankaragücü (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Seza Çimento Elazığspor (11 Nisan)
19.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
19.00 Bucaspor 1928-Sultan Su İnegölspor (Yeni Buca)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Galataspor-Polatlı 1926 SK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Bursa Nilüfer Futbol (İnegöl İlçe)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Bulvarspor (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77-Kestel Çilekspor (Yalova Atatürk)
19 Ekim Pazar:
15.00 İnkılap Futbol-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgutspor (Alemdağ)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Silivrispor (Minareli Çavuş)
15.00 Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor (Edirne Şehir)
2. Grup
Yarın:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-12 Bingölspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt SK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.30 Erciyes 38 Futbol-Suvermez Kapadokyaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
19 Ekim Pazar:
14.00 Mdgrup Osmaniyespor-Kilis 1984 (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Kırıkkale FK (Kızıltepe İlçe)
14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ağrı 1970 SK (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14.30 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Silifke Belediyespor (Başpınar)
19.00 Niğde Belediyespor-Karaköprü Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
3. Grup
Yarın:
14.00 Pazarspor-Fatsa Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Düzce Cam Düzcespor-Orduspor 1967 (Düzce Şehir)
14.30 TCH Group Zonguldakspor-1926 Bulancakspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Giresunspor-Artvin Hopaspor (Çotanak)
19 Ekim Pazar:
14.00 Tokat Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Amasyaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (12 Haziran)
14.30 Karabük İdmanyurdu-Çayelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 52 Orduspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup
Yarın:
15.00 Karşıyaka-Nazillispor (İzmir Atatürk)
15.00 Kütahyaspor-İzmir Çoruhlu FK (Dumlupınar)
15.00 Alanya 1221 Futbol-Afyonspor (Alanya Milli Egemenlik)
19.00 Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
19.00 Tire 2021 FK-Altay (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19 Ekim Pazar:
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ayvalıkgücü Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Söke 1970 SK-Oktaş Uşakspor (Didim Atatürk)
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Balıkesir Atatürk)