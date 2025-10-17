Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Trabzon
İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.
Rize'de oynanan maçlar
İki takım arasında Rize'de oynanan 23 karşılaşmada Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, Rize deplasmanında son 4 sezonda ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Rize deplasmanında son galibiyetini 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda rakibi ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 3-2, 2023-2024'te 1-0, 2024-2025'te ise 3-1 mağlup oldu.
,Son 5 maçta tek galibiyet
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.
Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.
Trabzonspor ise bu dönemde tek galibiyetini, en son oynanan karşılaşmada sahasında rakibini 2-0 yenerek elde etti.
En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile rekabetinde en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.