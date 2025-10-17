Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Trabzon

İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rize'de oynanan maçlar

İki takım arasında Rize'de oynanan 23 karşılaşmada Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Rize deplasmanında son 4 sezonda ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Rize deplasmanında son galibiyetini 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 3-2, 2023-2024'te 1-0, 2024-2025'te ise 3-1 mağlup oldu.

,Son 5 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.

Trabzonspor ise bu dönemde tek galibiyetini, en son oynanan karşılaşmada sahasında rakibini 2-0 yenerek elde etti.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile rekabetinde en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak

Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet