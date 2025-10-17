Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trabzon

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

