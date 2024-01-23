Dolar
30.27
Euro
32.81
Altın
2,026.91
ETH/USDT
2,213.60
BTC/USDT
39,136.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Fatih Erel  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

İstanbul

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Eder Militao, oyuncunun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Militao, Real Madrid'de şu ana kadar 143 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-5 operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu
Diyanet İşleri Başkanlığından Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Real Madrid, Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Bonucci'ye göre şampiyonluğun anahtarı birliktelik

Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları

Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları
Kayserispor galibiyete hasret kaldı

Kayserispor galibiyete hasret kaldı
"Asker Bülent" ve gazi Osman Çakmak, Sivasspor'un başarısı için ter döküyor

"Asker Bülent" ve gazi Osman Çakmak, Sivasspor'un başarısı için ter döküyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet