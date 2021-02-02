Euro
8.63
Dolar
7.17
BIST 100
1,503.53
Altın
1,843.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 02.02.2021
Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Benzer haberler

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da 16 bölgede Kovid-19 risk seviyesi orta riskli 'sarı kategoriye' çekildi

İtalya'da 16 bölgede Kovid-19 risk seviyesi orta riskli 'sarı kategoriye' çekildi