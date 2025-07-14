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Milan, Luka Modric'i resmen kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 39 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'i kadrosuna dahil etti.

Barış Seçkin  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Milan, Luka Modric'i resmen kadrosuna kattı

Roma

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, Modric ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Tecrübeli futbolcunun, Milan'da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Modric, sabah saatlerinde Milano'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve akşamüzeri kırmızı-siyahlı formayı giyerek sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

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