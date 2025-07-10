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Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi

İtalyan ekibi Milan'a transfer olması beklenen 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncu Luka Modric'in, İspanyol ekibi Real Madrid'deki kariyeri sona erdi.

Fatih Erel  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi

İstanbul

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de son maçına çıkan Modric, İspanyol kulübüne veda etti.

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İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

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