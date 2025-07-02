Dolar
39.85
Euro
47.07
Altın
3,337.29
ETH/USDT
2,405.00
BTC/USDT
105,600.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u tek golle geçerek çeyrek finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi

İstanbul

Miami'nin Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyunculardan Juventus'ta Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Real Madrid'de Arda Güler 77. dakikada Luka Modric ile değiştirildi.

İspanyol ekibi, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey maçının galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
MİT Başkanı Kalın, Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulundu
İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi

Başakşehir'in yeni sezondaki ilk hedefi Konferans Ligi'nde gruplara kalmak

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti

RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i transfer etti
TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda 2 Ağustos'ta başkent derbisi oynanacak

TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda 2 Ağustos'ta başkent derbisi oynanacak
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet