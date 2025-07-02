FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u tek golle geçerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Miami'nin Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı.
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İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyunculardan Juventus'ta Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Real Madrid'de Arda Güler 77. dakikada Luka Modric ile değiştirildi.
İspanyol ekibi, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey maçının galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.