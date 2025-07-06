Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, yarı finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, yarı finale yükseldi Fotoğraf: Mostafa Bassim - AA

Ankara

New York'taki MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia, 10. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in ikinci golü, 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi.

Borussia Dortmund, Maximilian Beier'in golüyle 90+3. dakikada 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe skoru 3-1'e getirdi.

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.

Bu sonuçla tur atlayan Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele gücüne ilişkin açıklama
İstanbul'da Open Rafah grubundan "Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze'ye refah" yürüyüşü
Türkiye, yangına müdahale süresi açısından ortalama 11 dakikayla dünya çapında öne çıkıyor

Benzer haberler

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, yarı finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, yarı finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, yarı finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet