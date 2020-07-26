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Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli oldu

İngiltere Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarının ardından Chelsea ve Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takımlar oldu.

Bilal Acar   | 26.07.2020
Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli oldu

Londra

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'i deplasmanda 2-0 yenen Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Premier Lig'in son hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takım Manchester United ve Leicester City, King Power Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım Manchester United, ilk yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleyi, Bruno Fernandes'in 71. dakikada penaltıdan ve Jesse Lingard'ın 90+8. dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Manchester United, bu skorla ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, ligi 5. sırada bitiren Leicester City ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Chelsea, Wolverhampton'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan bir diğer takım oldu.

Londra ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Ev sahibi takım Chelsea, 45+1. dakikada Mason Mount ve 45+4. dakikada Oliver Giroud'un attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Chelsea, bu skorla ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Manchester City, daha önceki haftalarda ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Ligde son hafta maçlarının ardından, geçen haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile Manchester City, Manchester United ve Chelsea, İngiltere'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

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