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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, Real Madrid'i farklı yenerek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid'i 4-0 yenerek finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Emre Aşıkçı  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, Real Madrid'i farklı yenerek finale yükseldi

İstanbul

New York'taki MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşma, takım otobüslerinin stada geç ulaşması nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı.

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Maça hızlı başlayan PSG, Fabian Ruiz'in 6. dakikadaki golüyle öne geçerken Ousmane Dembele'nin 9. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.

Fransız ekibi, 24. dakikada İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'le bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan PSG'nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Fransa temsilcisi adına sahneye çıkan Gonçalo Ramos, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

İngiliz ekibi Chelsea ile PSG arasındaki final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapacak.

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