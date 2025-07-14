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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-0 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazandı

İstanbul

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

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Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibi, 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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