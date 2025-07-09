UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu, 10 maçla başladı

İstanbul
Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
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KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0
Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3
Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0
Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1
The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0
Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3
Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0
Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.