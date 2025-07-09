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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu, 10 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Emre Aşıkçı  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu, 10 maçla başladı

İstanbul

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

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KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2

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