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Perdenin Wembley'de kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Galatasaray'ın A Grubu'nda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Perdenin Wembley'de kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

Bu sezon final maçına İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada gelecek yıldan itibaren "İsviçre modeli"ne geçilecek. Takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak, toplamda 125 yerine 189 maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere)

19.45 Young Boys (İsviçre) - Leipzig (Almanya)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)

22.00 Lazio (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Barcelona (İspanya) - Royal Antwerp (Belçika)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Porto (Portekiz)

20 Eylül Çarşamba

19.45 Galatasaray - Kopenhag (Danimarka)

19.45 Real Madrid (İspanya) - Union Berlin (Almanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - Lens (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz) - Napoli (İtalya)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)

Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Galatasaray.

B Grubu: Sevilla (İspanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Lens (Fransa).

C Grubu: Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Braga (Portekiz), Union Berlin (Almanya).

D Grubu: Benfica (Portekiz), Inter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Real Sociedad (İspanya).

E Grubu: Feyenoord (Hollanda), Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya)

F Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Borussia Dortmund (Almanya), Milan (İtalya), Newcastle United (İngiltere).

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Leipzig (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre).

H Grubu: Barcelona (İspanya), Porto (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Royal Antwerp (Belçika).

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 19-20 Eylül

Grup 2. maçları: 3-4 Ekim

Grup 3. maçları: 24-25 Ekim

Grup 4. maçları: 7-8 Kasım

Grup 5. maçları: 28-29 Kasım

Grup 6. maçları: 12-13 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat 2024

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart ve 12-13 Mart 2024

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2024

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2024

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2024

Final maçı: 1 Haziran 2024


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