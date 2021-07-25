Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yarın 5 branşta 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Ercan Doğan   | 25.07.2021
Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek

Tokyo

Türkiye'ye ilk madalyalarını kazandıran tekvandoda yarın da kadınlar 67 kilo mücadelesinde Nur Tatar sahne alacak. Londra 2012'de gümüş madalya alan ve Rio 2016'da bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar, üst üste olimpiyatlardaki üçüncü madalyası için mücadele verecek. Milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluch Anyanacho ile karşı karşıya gelecek. Makuhari Messe'deki son 16 turu mücadelesi TSİ 04.00'te başlayacak.

Judoda ise Bilal Çiloğlu 73 kilo son 32 mücadelesinde Ürdünlü Eyal Slaman Younis ile karşı karşıya gelecek. Nippon Budokan'daki son 32 tur mücadelesi TSİ 05.00'te start alacak.

Türkiye'yi yarın oyunlarda boksta da Batuhan Çiftçi temsil edecek. Batuhan, 52 kilo müsabakasında Özbek Zoirov Shakhobidin ile karşılaşacak. Kokugikan Arena'daki karşılaşma TSİ 05.48'de yapılacak.

Yüzmede ise üç Türk sporcu seçmelerde yer alacak. Victoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışıkta final arayacak. Kızlar 1500 metre serbestte Deniz Ertan ile Merve Tuncel final kovalayacak. Tokyo Aquatics Centre'daki seçmeler, TSİ 13.42'de başlayacak.

Enoshima Yacht Harbour'da TSİ 06.00'da başlayacak yarışlarda ise milli yelkenciler mücadele edecek. Rüzgar Sörfü'nde (RS:X) Dilara Uralp ile Onur Cavit Biriz 3'er yarışa çıkarken, laser radial kategorisinde Ecem Güzel iki yarış yapacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 268 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu

Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu

Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarını aldı

Türkiye, 93. olimpiyat madalyasını Hatice Kübra İlgün ile kazandı

Türkiye, 93. olimpiyat madalyasını Hatice Kübra İlgün ile kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan