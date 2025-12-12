Dolar
Spor

Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'deki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan, gümüş madalya aldı.

Milli sporculardan Emir Muhsin Dülger 54 kiloda, Alperen Ayaz ise 80 kiloda üçüncü oldu.

Şampiyonada Türkiye, ikinci gün sonunda 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz, 6 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 3. gününde kadınlarda 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

