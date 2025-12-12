Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'deki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan, gümüş madalya aldı.
Milli sporculardan Emir Muhsin Dülger 54 kiloda, Alperen Ayaz ise 80 kiloda üçüncü oldu.
Şampiyonada Türkiye, ikinci gün sonunda 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz, 6 madalyaya ulaştı.
Şampiyonanın 3. gününde kadınlarda 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.