Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.50
BTC/USDT
88,112.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Spor

Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu

Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 13 yaşındaki milli tekvandocu Berfin Avcı, "dünya şampiyonluğu" istiyor.

Mesut Karaduman  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yunanistan'da geçen ay düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Berfin, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Berfin, AA muhabirine, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın çok iyi geçtiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kürsüde sürekli yer almak için çalıştığını ifade eden Berfin, "Şampiyona öncesi kamplar çok güzel geçti. Şampiyonada 4 maça çıktım. Üçüncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim ve üçüncü olduğum için gururluyum." dedi.

Berfin, katıldığı şampiyonaların kendisine önemli tecrübe olduğunu dile getirdi.

Tekvando da başarıyla adından söz ettirmek istediğini aktaran Berfin, "Gelecek yıl gençlerde daha iyi dereceler bekliyorum. Dünya ve Avrupa'da üçüncülüğüm var. Ülkemi bu şekilde temsil ettim. Gelecek yıl dünya şampiyonasında birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Gelecek yılki maçlara şimdiden hazırlanıyorum." diye konuştu.

"Daha da güzel başarılara imza atacağına inanıyorum"

Antrenör Erdal Duman da Berfin'in bu yıl önemli dereceler kazandığını ifade etti.

Avrupa şampiyonasında sporcusunun madalyayla dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini anlatan Duman, "Berfin daha önce başarı göstererek dünya üçüncüsü olmuştu. Ardından azimle Avrupa şampiyonasına çalıştı. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasından da dereceyle döndü. Daha da güzel başarılara imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada
"Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" yayımlandı
Saadettin Saran uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Benzer haberler

Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu

Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Kas zayıflığı rahatsızlığı bulunan Yılmaz Timuçin yüzerek zinde kalıyor

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti

Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet