Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,327.80
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
88,290.00
BIST 100
11,320.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerinin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin simge projelerinden milli muharip uçak KAAN için hazırladığı klip ilgi gördü.

Fırat Çakır  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Tekirdağ

Çorlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler, KAAN'ın maketini yaparak bir klip hazırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğinin önemine dikkati çekerek, gökyüzünün yeni kahramanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yeniyol, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının dünyaya örnek bir proje olduğunu belirterek, atılan bu önemli adımların geleceğe ışık tuttuğunu ve öğrencilerin ufkunu açtığını ifade etti.

Yeniyol, bu anlayışla geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı
Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı

Benzer haberler

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Kas zayıflığı rahatsızlığı bulunan Yılmaz Timuçin yüzerek zinde kalıyor

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti

Tekirdağ'da öğrenciler, hazırladıkları kliple yerli ve milli teknolojiye dikkati çekti
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet