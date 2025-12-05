Dolar
Spor, insana dair

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan 16 yaşındaki Osman Kahraman, öğretmeninin yönlendirmesiyle öğrendiği yüzme branşında yeni dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Isparta Spor Lisesi öğrencisi Kahraman, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladı. Kısa sürede yüzmeyi öğrenen Kahraman, katıldığı bazı organizasyonlarda yüzerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile eğitim gördüğü liseyi temsil etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 19-22 Kasım'da Sivas'ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Seçme Müsabakaları 1. Vize Yarışları'nda boy gösteren Kahraman, "S9" klasmanında Türkiye ikinciliği elde etti.

Kahraman, 30 Ocak 2026'da Antalya'da düzenlenecek milli takım seçmelerine katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzmeye başladıktan sonra hayatının değiştiğini, sporun fiziksel gelişimine de önemli katkı sağladığını söyledi.

Kendini daha enerjik hissettiğini belirten Kahraman, "Yüzmeden önce fazla koşamıyordum, vücut esnekliğim yoktu, enerjik hissetmiyordum. Yüzmeye başladıktan sonra daha enerjik ve daha esnek oldum. Her şey azim, inanç ve disiplinle oluyor." dedi.

Hedefinin milli sporcu olup Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek olduğunu vurgulayan Kahraman, isteyen herkesin engelleri azimle aşabileceğini kaydetti.

Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Turupçu da öğrencisinin kısa sürede yoğun çalışma yaparak, 4 farklı stilde Türkiye derecesi elde ettiğini anlattı.

Kahraman'ın azmiyle özel gereksinimli bireyleri de umutlandırdığını vurgulayan Turupçu, "Bu yıl hem kulüp hem okul sporlarında yeni Türkiye dereceleri bekliyoruz. Osman'ın ilerleyen dönemde milli sporcu olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

