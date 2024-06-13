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Olimpiyatlara hazırlanan İspanyol tenisçi Nadal, Wimbledon'a katılmayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sezonun 3'üncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmayacağını duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Olimpiyatlara hazırlanan İspanyol tenisçi Nadal, Wimbledon'a katılmayacak

İstanbul

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini ve toprak zeminde hazırlıklarını sürdürmenin performansı için daha iyi olacağını kaydetti.

İspanyol tenisçi, "Bu nedenle Wimbledon'da oynayamayacağım. O muhteşem etkinliğin harika atmosferini bu yıl yaşayamayacağım ve bana her zaman büyük destek veren tüm İngiliz taraftarlarla birlikte olamayacağım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Nadal'ın olimpiyatlarda Carlos Alcaraz ile çiftlerde madalya mücadelesi vermesi de bekleniyor.

İspanyol tenisçi, Pekin 2008'de tekler, Rio 2016'da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

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