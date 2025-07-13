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Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Jannik Sinner, şampiyon oldu

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Jannik Sinner, şampiyon oldu

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

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Maçı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 kazanan Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Jannik Sinner, 4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde etti.

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