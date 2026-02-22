Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Norveç, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nı zirvede tamamladı

Norveç, 18'i altın, 12'si gümüş, 11'i bronz 41 madalyayla oyunları zirvede tamamladı.

Mutlu Demirtaştan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Norveç, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nı zirvede tamamladı

Roma

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.

Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.

ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.

Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç18121141
2ABD1212933
3Hollanda107320
4İtalya1061430
5Almanya810826
6Fransa89623
7İsveç86418
8İsviçre69823
9Avusturya58518
10Japonya571224
