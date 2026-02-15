Dolar
Spor, Dünyadan Spor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalyalar sahiplerini buldu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Mutlu Demirtaştan  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalyalar sahiplerini buldu

Trento

İtalya'daki oyunların 8. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, skeleton, kayakla atlama ve sürat pateni branşlarında 8 madalya mücadelesi yapıldı.

Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, alp disiplini erkekler büyük slalomda 1 dakika 13.92 saniyeyle altın madalya alarak ülkesine kış olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Bu kategoride İsviçreli sporcular Marco Odermatt gümüş ve Loic Meillard bronz madalya elde etti.

Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte altın madalya, 20.40.8'lik süresiyle Norveçli Maren Kirkeeide'nin oldu. Bu dalda Fransız biatletler Oceane Michelon gümüş, Lou Jeanmonnot bronz madalya aldı.

Kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, 1.15.44.8'lik zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Müsabakada İsveç gümüş ve Finlandiya bronz madalya kazandı.

Sürat pateni erkekler 500 metrede ABD'li Jordan Stolz, 33.77 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Hollandalı Jenning de Boo'nun gümüş madalya elde ettiği yarışta Kanadalı Laurent Dubreuil ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı Anthony Jakara, serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls finalinde 20 puanla altın madalya elde etti. ABD'li Jaelin Kauf gümüş, aynı ülkeden Elizabeth Lemley bronz madalyayı boynuna taktı.

Kayakla atlama erkekler büyük tepe kategorisinde Sloven Domen Prevc, 301,8 puan toplayarak altın madalya aldı. Japon Ren Nikaido gümüş, Polonyalı Kacper Tomasiak bronz madalyayla günü bitirdi.

Avusturyalı Janine Flock, 3.49.02'lik derecesiyle skeleton kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan isim oldu. Alman sporcular Susanne Kreher gümüş ve Jacqueline Pfeifer bronz madalya alarak podyuma çıktı.

Günün son madalyaları ise kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metrede verildi. Bu kategoride Hollandalı Jens van 't Wout altın, Güney Koreli Hwang Dae-heon gümüş ve Letonyalı Roberts Kruzbergs bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 8. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Norveç liderliğini sürdürdü

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 8. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç103720
2İtalya63918
3ABD58417
4Avusturya46313
5Fransa46212
6Almanya45413
7Hollanda4419
8İsveç4419
9İsviçre4239
10Japonya34815
