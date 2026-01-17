Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek turnuvayı 3. tamamladı

Afrika Uluslar Kupası'nda (CAF) Mısır'ı penaltılarla 4-2 yenen Nijerya, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Emre Aşıkçı  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek turnuvayı 3. tamamladı Fotoğraf: Samah Zidan/AA

İstanbul

Kazablanka'daki V. Muhammed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Doğrudan gidilen penaltı atışlarında 4-2 galip gelen Nijerya, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11'de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi yedekler arasında yer aldı.

